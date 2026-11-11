Поне 1700 ракети: Иран си остава голяма военна сила въпреки всички приказки на Тръмп

Според оценка на западно разузнаване, цитирана от Bloomberg, Иран все още може да произвежда около 50 балистични ракети на месец. Това е приблизително половината от производството му преди войната - и вероятно страната разполага с поне 1700 балистични ракети в арсенала си. Числото представлява около половината от производството, което се прогнозираше, че Техеран е успял да постигне преди войната - но все пак такова количество ракети би дало на Иран сериозен инструмент за отмъщение, ако боевете се възобновят след месеци на американски и израелски въздушни удари.

Американският военен министър Пийт Хегсет повтори за пореден, че огромна част от индустриалната база на страната, специално ядрената, е била унищожена - около 80%, според него. Само че доклади на военното разузнаване на САЩ показват, че Иран все още разполага с поне 1700 балистични ракети и продължава ограниченото производство, съобщава Bloomberg.

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Израел изчисли, че Иран е разполагал с около 2500 балистични ракети преди началото на войната на 28 февруари. Генерал-лейтенант Джеймс Адамс, директор на Агенцията за военно разузнаване на САЩ, заяви пред Конгреса през април, че на Иран са останали хиляди ракети и дронове-камикадзе.

От началото на войната Иран е изстрелял повече от 4900 дрона "Шахед" и най-малко 2200 балистични ракети, според Bloomberg Economics. Тези данни за изстрелванията са данни от военното време, а не израелски отчет за предвоенната оценка от 2500 ракети, и сами по себе си не обясняват настоящия брой на запасите от поне 1700.

На 10 ноември Корпусът на гвардейците на ислямската революция публикува видеоклипове на нов подземен "ракетен град", разпространени чрез полуофициалната иранска информационна агенция Fars. Генерал Али Абдолахи, началник на генералния щаб на Иран, каза, че изненадите в бъдеща война ще бъдат "разкрити една след друга", предаде още Bloomberg.

WATCH: Iran unveils a new IRGC missile city. https://t.co/V4fV3Cqx1N — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Джим Ламсън, бивш анализатор на ЦРУ и гост-изследовател в King's College London, изчислява, че хиляди дронове тип "Шахед" вероятно все още са на разположение на Иран.

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