Португалия загуби машината си за пари: Оттеглянето на Кристиано Роналдо ще излезе прескъпо

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор ще струва на Португалия много повече от един нападател от световна класа. То предизвика търговско земетресение, което разтърси основите на Португалската футболна федерация, която днес се сбогува с най-големия си индивидуален инвестиционен актив и най-важното си международно лице от последните две десетилетия. Тежестта на марката "Кристиано Роналдо" в националния отбор е изключителна и трудно може да бъде повторена от който и да е друг португалски играч в краткосрочен план.

Оттеглянето на Роналдо струва на Португалската федерация милиони

"Мореплавателите" не само губят изключителен играч, но и един от най-големите международни усилватели на търговската марка "Португалия". Цифрите подкрепят тази теория. През последните години продукти с неговото име са генерирали около 35% от приходите на центрлата. Проучване, проведено от Португалския институт по маркетингово управление в Порто през 2025 година, оцени маркетинговата стойност само на марката "CR7" на 850 милиона евро - огромен скок от 325% спрямо 2020 година. Роналдо получи 88 от 100 точки в индекса за спортна репутация и максимален резултат в категорията "приходи и социални медии", като премина бариерата от един милиард последователи и се превърна в "самостоятелна глобална комуникационна платформа".

Въпреки че тази цифра е огромна, експертите изключват вероятността от незабавен финансов колапс на федерацията. Очаква се последиците да варират в зависимост от източника на приходи. Настоящите спонсорски договори няма да бъдат засегнати в основата си, тъй като компаниите сключват договори за правата на националния отбор и на федерацията като институция, а не за индивидуалните права на играчите. Редовното участие на Португалия в големи турнири и другите ѝ световни звезди ще поддържат интереса към нея. Въпреки това, някои компании вече са прекратили сътрудничеството си с иберийците.

Все пак отсъствието на най-голямата легенда на "мореплавателите" ще има въздействие, като вече се отбелязва значителен спад в приходите на федерацията. Според експертите се открояват две реални слаби места: продажбите на продукти и международното търсене. Фланелката с №7, свързана с Роналдо, се превърна в глобален актив, който никой не може да замести за една нощ. Продажбите на билети в Португалия ще понесат само ограничен удар, тъй като връзката на феновете с националния отбор е по-дълбока от тази с който и да е отделен играч. В чужбина ситуацията обаче е различна. Само присъствието на Роналдо беше достатъчно, за да генерира търсене и да повиши търговската стойност. Мнозина подкрепяха "мореплавателите" единствено и само заради Роналдо.

Португалия не трябва да търси "следващия Роналдо"

За да преодолее този етап, Португалската федерация трябва да последва един златен съвет - да не търси "следващия Роналдо". Марка от такъв мащаб е плод на неповторима комбинация от постижения, титли, дълголетие, личност и глобално влияние, изградена в продължение на повече от две десетилетия. Отговорът се крие в колективна история, движена от цяло едно поколение и ценностите на конкурентоспособност, развитие и амбиция.

Най-голямото предизвикателство за федерацията не е да замести Кристиано Роналдо. Вече доста пъти се видя, че отборът се представя добре и без него, а в някои случаи напоследък дори се стигна до момент, в който той сякаш по-скоро пречеше. Скандалът с Жорже Жезуш, след който Роналдо напусна лагера на "мореплавателите" преждевременно, беше поредно доказателство, че той вече е загубил ролята си. По тази причина целта на федерацията ще бъде да превърне изключителната сила на индивидуалната марка в наследство за колективната марка. След повече от две десетилетия на съвместно създаване на стойност Роналдо ще трябва да докаже, че марката му може да продължи да расте без националния отбор, а националният отбор ще трябва да докаже, че е способен да поддържа търговската си сила, без да разчита на един играч.

Автор: Дария Александрова

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