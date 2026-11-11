Скорост, гъста мъгла и липсата на реакция могат да доведат до тежки катастрофи: Бивш рали състезател за кървавата трагедия на "Тракия"

Автомобилният състезател Илия Царски призова в ефира на БНТ за повече информационни табла по магистралите, по-добра поддръжка на пътищата и допълнително обучение на младите шофьори. Тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отново постави на дневен ред въпроса за безопасността на движението при неблагоприятни метеорологични условия. Според автомобилния състезател Илия Царски сред основните предпоставки за подобни инциденти са несъобразената скорост и неправилната преценка на пътната обстановка.

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Какво да правим при ограничена и намалена видимост

По думите му рязкото намаляване на видимостта от 50–60 метра до едва около 10 метра създава изключително опасна ситуация за водачите. Дори при скорост от 100 км/ч времето за реакция е силно ограничено, а всяко разсейване може да има фатални последици.

Царски подчерта, че при гъста мъгла, дъжд, заледяване и мокра настилка шофьорите трябва значително да намалят скоростта и да избягват резки движения с волана, рязко спиране и подаване на газ. Всички действия зад волана трябва да бъдат плавни, особено когато сцеплението с пътната настилка е ограничено.

Автомобилният състезател обърна внимание и на необходимостта държавата да инвестира в електронни информационни табла по магистралите. Според него след въвеждането на тол камерите и системите за контрол на скоростта следващата важна стъпка трябва да бъде изграждането на система, която своевременно да предупреждава водачите за опасни участъци, гъста мъгла и рязка промяна в пътните условия.

Особено внимание трябва да се обърне и на пътната настилка, която трябва да осигурява необходимото сцепление както при сухо, така и при мокро време.

Царски предупреди, че при изключително гъста мъгла използването на дълги светлини не помага, а може допълнително да влоши видимостта, създавайки ефект на бяла стена пред водача. Затова е важно шофьорите да използват правилното автомобилно осветление и да се съобразяват с конкретните условия.

Не по-малко важна е подготовката на автомобила за зимния сезон. Освен подходящите зимни гуми трябва да бъдат проверени чистачките и всички системи, от които зависи добрата видимост. Дори неизправни или замръзнали чистачки могат да се превърнат в предпоставка за пътнотранспортно произшествие.

Според автомобилния състезател сериозен проблем е и нарасналият трафик по българските магистрали. По думите му инфраструктурата все още не е достатъчно съобразена с интензивността на движението и големия брой автомобили. Илия Царски отправи призив към младите водачи да преминават допълнителни практически обучения и след придобиването на шофьорска книжка. Според него не е достатъчно човек просто да умее да управлява автомобил – необходимо е да знае как да реагира при загуба на контрол и при внезапно възникнала опасност на пътя.

Трагичният инцидент на автомагистрала „Тракия“ отново напомня, че пътната безопасност е обща отговорност – както на шофьорите, така и на институциите, които трябва да осигуряват надеждна инфраструктура и навременна информация за опасностите на пътя.

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