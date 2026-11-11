Вълна от самоубийства в топ разузнаването на САЩ: Белият дом иска отговори

Служители на Белия дом и различни комисии в Конгреса са потърсили отговори от Агенцията за национална сигурност (NSA) и Киберкомандването на САЩ относно серия от самоубийства. Най-малко 11 души, работещи за двете организации, са сложили само край на живота си през 12-те месеца до септември, съобщи Bloomberg, позовавайки се на американски служители и публични регистри. Военните класифицираха пет от смъртните случаи, които са настъпили между началото на юни и началото на юли, като група от самоубийства, съобщи Bloomberg.

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Десет от смъртните случаи са настъпили в района около Форт Мийд, Мериленд, където са базирани и двете организации, а една е настъпила близо до съоръжение на NSA в Джорджия. Някои от смъртните случаи все още се разследват.

Длъжностни лица съобщиха на Bloomberg, че ръководителите на агенциите са описали редица обстоятелства, включително лични и финансови затруднения в някои случаи.

Разузнавателният и киберперсоналът прекарва дълги смени. Bloomberg по-рано съобщи, че войната на САЩ с Иран и други чуждестранни конфликти са увеличили работното натоварване.

„Темпото на операциите в момента както в NSA, така и в Киберкомандването може да бъде непосилно“, заяви пред Bloomberg Хари Кокър-младши, бивш висш ръководител в NSA и Централното разузнавателно управление.

Генерал Джошуа Ръд, който ръководи и двете организации, поиска 11 милиона долара през април за справяне с нуждите от психично здраве сред киберперсонала.

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След смъртните случаи през лятото Ръд разпореди киберперсоналът да получава осем часа непрекъсната почивка на всеки 24 часа и да работи не повече от 12 последователни часа без разрешение.

NSA и Киберкомандването също така разшириха споразумение, което позволява на военни и цивилни служители да използват здравните услуги на двете организации.