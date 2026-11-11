Мъглата е опасна с още нещо: Илия Царски говори за какво да внимаваме на пътя

Когато има мъгла като тази, допринесла за ужасяващата верижна катастрофа на АМ "Тракия", има още един много опасен фактор за сблъсък, освен липсата на видимост. И това е овлажняването на пътната настилка - фактор, който я прави хлъзгава и пречи да спреш бързо. Това заяви най-титулованият български автомобилен състезател Илия Царски в сутрешния блок на bTV.

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"Стигнахме дотам да пращаме близките си на път все едно отиват на фронта", възмути се Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Той е категоричен - по 150 млн. се събират във Фонда за безопасност на движението, има пари да се сложат интелигентни системи, да има табла за предупреждение. Фондът за безопасност на движението (към МВР) е създаден през 2011 година и се пълни изцяло от наложени глоби за нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвP), установени основно с технически средства (камери).

Премиерът да възложи конкретни задачи за осигуряване на пътна безопасност, с конкретни срокове и като не се изпълнят, да следва прокурор - за това призова Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Той добави и, че не знае кога ще видим осъден чиновник, защото е откраднал пари, с които е трябвало да свърши нещо жизнено важно за обществото.

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