Заради лошото време: Спря фериботът Оряхово - Бекет

26 септември 2025, 09:16 часа 288 прочитания 0 коментара
На граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Оряхово, поради лоши метеорологични условия фериботната платформа, обслужваща Оряхово-Бекет, преустановява работа. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), цитирани от БТА. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на граничните пунктове с Румъния. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и по тази причина е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Турция, Република Северна Македония и Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ферибот Граници информация 2025
