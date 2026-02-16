Лайфстайл:

Петима са в ареста след палежа на автомобила на кмета на село Бистрица

16 февруари 2026, 20:29 часа 337 прочитания 1 коментар
Петима са в ареста след палежа на автомобила на кмета на село Бистрица

Продължава специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов, във връзка с тежкото криминално престъпление, извършено на територията на село Бистрица. Припомняме, че през изминалата нощ неизвестни лица запалиха автомобила и входната врата на жилището на кмета на Бистрица Самуил Попов.

Още: Вижте как маскирани палят автомобила и входната врата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

В хода на полицейските действия са задържани петима мъже, като четирима от тях са с множество криминални прояви. Процесуалните действия и събирането на доказателствени средства се извършва под надзора на Софийска районна прокуратурата, като полицейското присъствие в района остава засилено. 

Още: СДВР с мащабна акция в Бистрица заради палежа в имота на кмета

По оперативен начин е установено, че за осъществяване на престъпното деяние е бил използван мотоциклет. Разследващите разполагат с данни за маршрута на превозното средство, включително за придвижването и оттеглянето на извършителите. От СДВР призовават гражданите, които разполагат с информация за извършеното престъпление, да подадат сигнал в най-близкото районно управление или на телефон 112.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Палеж Бистрица Самуил Попов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес