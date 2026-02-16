Предстои застудяване. Времето до края на февруари 2026 г. (ГРАФИКА)

В началото на предпоследната седмица на февруари облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 13°. Във вторник под влияние на дълбок средиземноморски циклон ще се създаде валежна обстановка. Времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 16-22 февруари 2026 г. (КАРТА)

Сняг

В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони, в четвъртък се очаква слънчево време. В петък бързо ще се заоблачи и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат страната, а със застудяването почти навсякъде ще преминат в сняг, температурите ще се понижат и застудяването ще продължи до неделя.

Последната седмица на месеца

В началото на последната седмица от месеца валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Вятърът ще отслабне. Ще се задържи сравнително студено. В сутрешните часове в равнинната част от страната има условия за намалена видимост. През следващите три дни преносът на въздушни маси ще е от юг-югозапад и повишението на температурите ще продължи. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В равнините до обяд ще има ниска облачност или мъгла. В края на месеца се повишава вероятността за преминаване на атмосферно смущение, по което ще има валежи, предимно от дъжд. Температурите относително ще се понижат.

Графика: НИМХ