Войната в Украйна:

Предстои застудяване. Времето до края на февруари 2026 г. (ГРАФИКА)

16 февруари 2026, 12:45 часа 321 прочитания 0 коментара
Предстои застудяване. Времето до края на февруари 2026 г. (ГРАФИКА)

В началото на предпоследната седмица на февруари облачността ще е разкъсана, след обяд над източната половина от страната – предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 13°. Във вторник под влияние на дълбок средиземноморски циклон ще се създаде валежна обстановка. Времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 16-22 февруари 2026 г. (КАРТА)

Сняг

В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, а в Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг. В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони, в четвъртък се очаква слънчево време. В петък бързо ще се заоблачи и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат страната, а със застудяването почти навсякъде ще преминат в сняг, температурите ще се понижат и застудяването ще продължи до неделя.

Внимание, опасно време: Оранжев код за редица области

Последната седмица на месеца

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В началото на последната седмица от месеца валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Вятърът ще отслабне. Ще се задържи сравнително студено. В сутрешните часове в равнинната част от страната има условия за намалена видимост. През следващите три дни преносът на въздушни маси ще е от юг-югозапад и повишението на температурите ще продължи. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В равнините до обяд ще има ниска облачност или мъгла. В края на месеца се повишава вероятността за преминаване на атмосферно смущение, по което ще има валежи, предимно от дъжд. Температурите относително ще се понижат.

От мраз до жега: През февруари от -12 до +23°C

Графика: НИМХ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето месечна прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес