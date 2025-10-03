Войната в Украйна:

Първи загинал след огромните наводнения на "Елените", свидетели споделят шокиращи кадри (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 13:45 часа 1002 прочитания 0 коментара
Първи загинал след огромните наводнения на "Елените", свидетели споделят шокиращи кадри (ВИДЕО)

Първа жертва на наводненията и тежките метеорологични условия по морето - откриха тяло на загинал мъж във вилата си между „Свети Влас” и "Елените", съобщи кметът на Несебър Николай Димитров. Други три жени са бедствали в къщите си и са спасени от служители на пожарната. Приливната вълна е дошла от затлачено близко дере.

За това потвърди и зам.министърът на МВР Тони Тодоров като уточни, че в "Св. Влас" няма други бедстващи към момента: "Намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда в района на вилно селище "Елените".

Много улици в Несебър, „Слънчев бряг”, „Св. Влас” и „Елените” са залети с кални реки и буквално изровени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи е над 350 литра на кв.м. Около 30 автомобила са залети почти до покривите.

Още: Евакуират ваканционно селище Елените (ВИДЕО)

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша.

Още: Промяна в движението на АМ "Тракия", АМ "Хемус" и през "Петрохан" заради лошото време

Размерът на бедствието

По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов кола с двама възрастни е била завлечена към морето. Те се издирват. В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Още: Първи сняг и първа тревога от "BG Alert" за опасност от горолом на Витоша (СНИМКА)

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м. На този фон смерч и над 410 л/м² за пет часа предизвика бедствено положение в община Царево.

Още: Кметът на Приморско пред Actualno.com: Ситуацията се нормализира, няма бедстващи хора

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к-с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на голям строителен магазин, съобщава NOVA.

Затворен е сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“. Там има преобърнати 5 лодки. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони. Движението на автомобили в района на Ченгене скеле и „Черниците“ е ограничено.

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. Временно е ограничено движението по път II-99 Малко Търново - Царево в района на с. Изгрев поради паднал мост. Обходният маршрут е Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно, информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Още: Наводненията и скритият проблем, който застрашава всички ни (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Наводнение Валежи наводнения бедствено положение загинал потоп времето Елените
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес