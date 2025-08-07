Благотворителен концерт с подкрепата на община Елин Пелин събра 40 000 лв.

Доброто е господар на човешкото сърце! С огромна радост Ви съобщаваме резултатите от проведения Благотворителен рок фестивал „Побит камък“ – 2025, организиран от Калашниците–МСС, с подкрепата на Община Елин Пелин, както и с участието на редица партньори, приятели, фирми и организации. На 11 и 12 юли, пред многобройна публика, на впечатляваща сцена с професионално осветление от ProTechnica Ltd., безкомпромисен звук от SMN – Stenly, надеждно електрозахранване от ProCinema и охрана от Delta Guard, се състояха концертите на 8 емблематични рок банди:

Диана Експрес, Тангра, Светльо and the Legends, Д2, Звезди Керемидчиев Бенд, Епизод, Ace Bullet и Цунами Рок Бенд. Посетителите имаха възможност да се насладят и на екстремното шоу на братята Диневи, които впечатлиха всички с демонстрации в „Глобуса на смъртта“.

В събота, с полицейски ескорт от РУП Елин Пелин, мотористите поднесоха венци и цветя пред паметника на писателя Елин Пелин в знак на почит и уважение към културното ни наследство.

Фестивалът, както всяка година, бе насочен към значими благотворителни каузи. Общата събрана сума от 40 000 лв. ще бъде използвана за следните инициативи:

24 000 лв. за закупуване, транспортиране и монтаж на болнични легла за детското отделение в МБАЛ Елин Пелин;

4 400 лв. за изграждане на детски кът към същото отделение;

3 000 лв. за закупуване на инвалидна рампа за Мануела Горсова;

1 600 лв. за апарат за биорезонанс, дарен на Марина Еленкова;

3 000 лв. за подпомагане на Йована Ивайлова Атанасова с диагноза ДЦП и за съпътстващи разходи и рехабилитация след операция в САЩ. Благодарим на организаторите с огромни сърца, Калашниците–МСС за усилията и отдадеността, както и на всички участници, партньори и гости, които направиха възможно това вдъхновяващо събитие!