БСП към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на транспорта

Не си и помисляйте за приватизация на автотранспорта в София. Това заяви председател на групата на "БСП за България" и на комисията по транспорт и пътна безопасност Иван Таков относно предложение на "Синя София". Припомняме, че преложението е на общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков, които искат да бъде създадена работна група, която да разработи план за приватизацията и концесионирането на градския транспорт в столицата.

Защо предложението не е добро?

"Не знам защо изобщо този доклад беше включен в дневния ред на сесията, след като в комисията по транспорт го отхвърлихме. Не е минал и в комисията по икономика и собственост", коментира Таков. И добави, че е мислел, че "топприватизаторите този мандат в СОС са само трима, но се оказа, че са повече, което е притеснително".

Председателят на групата обясни, че твърденията на общински съветници за милиарди задължения на столичния градски транспорт показват изключителна некомпетентност.

"Нали всички сме наясно, че столичният градски транспорт се движи по икономическа рамка, която ние, общинските съветници, сме му определили", разясни той.

"Предложеният от "Синя София" доклад е изключително зле подготвен, напълно безсмислен и излишен. Нека да припомня, че всички ние, в СОС, гласувахме един милиард лева за подмяна на подвижния състав на наземния транспорт - автобуси, тролейбуси и трамваи. Също така гласувахме да бъдат отпуснати средства за подобряване на условията на труд в общинските транспортни дружества. И трябва да отбележа, че кметът Терзиев вече е отпуснал част от тези средства. Повечето общински съветници подкрепихме и увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт. Всички тези наши действия са показател, че сме се обединили около общото ни желание да оздравим Столичния градски транспорт, който е кръвоносната система на София. Останалото са празни приказки и се чудя какво точно целят те. Ако някой си мисли, че Столична община ще купи нови автобуси и ще ги отдаде на частни компании да оперират с тях - това би било пълно безумие", заяви Таков.