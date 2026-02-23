Елин Пелин отбелязва 3 март с 148-метров трибагреник (СНИМКИ)

И тази година, верни на традицията, със 148 метров български трибагреник ще отбележим 148 години от Освобождението на България. 148 години памет, признателност и отговорност към завета на героите.

На 3 март всички ЗАЕДНО – ученици и учители, читалищни дейци, представители на спортни и любителски клубове, родители, кметове, общински съветници, администрация, духовенство, XXII Ученически гвардейски отряд и всички, които милеят за България ще сведем глава пред подвига и саможертвата на онези, които извоюваха нашата свобода. Празничната програма в град Елин Пелин ще започне в 10:00 ч. с благодарствен молебен в храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец“.

В 10:45 ч. ще тръгне традиционното шествие-дефилир от спортна зала „Инж. Янко Янков“, гр. Елин Пелин, предвождано от 148-метровото българско знаме, символ на свободата, която носим в сърцата си.

От 11:00 ч. на пл. „Независимост“ ще се проведе празничен концерт и военен ритуал по тържествено издигане на Националния трибагреник на Република България с участието на военни формирования.

🇧🇬 Нека бъдем заедно! Защото свободата не е просто историческа дата, а дълг, памет и отговорност към бъдещето на България. Да живее България!