25 септември 2025, 11:44 часа 246 прочитания 0 коментара
БСП против София да се превърне в "голям платен паркинг"

София не трябва да се превръща в "голям платен паркинг". Това заявиха от групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС). Те настояват за алтернативи на платеното паркиране.  Коментарът е по повод предложението на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" за реформа в паркирането в София.

"Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен", аргументира се председателят на групата Иван Таков.

По думите му в европейските столици платеното паркиране върви ръка за ръка с развити алтернативи – буферни паркинги и обществен транспорт.

"В София такава алтернатива няма. От години настояваме първо да се стимулират гражданите да оставят автомобилите си, а не да бъдат наказвани с по-високи цени", подчерта той.

Таков допълни, че позицията на БСП е последователна вече повече от 15 години и партията ще продължи да я защитава в Столичния общински съвет.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
