"Процедурна грешка или подготвен път за 215 метров небостъргач? От "Спаси София" с обвинение към Терзиев

Процедурна грешка… или подготвен път за 215 метрова сграда? Този въпрос задава общинският съветник от "Спаси София" Росица Николова, след като стана ясно, че Административният съд отмени заповедта на кмета Васил Терзиев за спиране на 215-метровия небостъргач в София. "Съдът не казва, че небостъргачът е законен, но сякаш казва, че заповедта е написана така, че да падне. В резултат остава в сила планът от 2017 г., допускащ 215-метрова кула с параметри, надвишаващи допустимото по ОУП в пъти", обяснява в прост в профила си във Facebook тя.

Аргументи и критики

Общинският съветник припомня и че още на 24 март 2025 г. са изпратили до кмета конкретни законови аргументи за изменение на подробния устройствен план (ПУП), като основна е била обществената нужда от трамвайно трасе по бул. "Тодор Каблешков", прекъсване на подземни и надземни връзки през общински имот и съмнения за закононарушения при одобряването на плана през 2017 г. "Аргументи имаше. И бяха навреме", категорична е Николова.

По думите й вместо това е бил избран най-уязвимият подход, който очевидно е паднал в съда по процедурни причини. "Това поставя напълно легитимния въпрос: случайност ли е, или съзнателно беше избран най-слабият ход, за да се каже после „Няма какво да направим и кулата ще се строи"?", пита тя.

"Това не е просто една сграда. Това е тест дали София се управлява в обществен интерес или допуска параметри извън нормите, натоварване на инфраструктурата и подмяна на градоустройствената логика. Решението може да се обжалва пред ВАС. Ще очаквам да бъде защитен градът, а не оправданията“, завършва поста си тя.

