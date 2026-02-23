Спорт:

Столичани пак са на студено заради нови аварии

Аварии за поредн път оставиха части на София без парно. Това се вижда от сайта на "Топлофикация-София". На студено и без топла вода отново са  част от "Младост" 1. Засегнати са бл. 33, бл. 34-А, бл. 34-В, бл. 37, бл. 37-А, бл. 38, бл. 38-А, бл. 48, бл. 48-А, бл. 49, бл. 49-А, бл. 49-Б, бл. 50, бл. 50-А, бл. 29, бл. 29-А, бл. 30, бл. 30-А, детска градина № 117 и от бл. 121 до бл. 132. Очаква се аварията да бъде отстранена на 25 февруари.

На студено са и в част от "Слатина", "Христо Смирненски" - ул. "Спътник" № 16 и 17, бл. 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 14, 15, 16, а очакваното възстановяване е на 25 февруари.

Без парно и топла вода са и в част от "Гео Милев" - ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9, ул. "Христо Максимов" № 6, 10. Очакваното възстановяване е на 25 февруари.

Авария е засегнала и част от "Сердика" - бл. 1, 13, 14, като очакваното възстановяване е на 23 февруари. 

Припомняме, че в края на миналия месец от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започваха извънредна проверка на "Топлофикация София“ ЕАД. Тя бе назначена във връзка с подаден сигнал от омбудсмана на България за аварийни спирания на отоплението.

