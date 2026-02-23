Лайфстайл:

Временно затварят летище "Васил Левски"

23 февруари 2026, 7:12 часа 339 прочитания 0 коментара
Временно затварят летище "Васил Левски"

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари. Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата. Аерогарата не работеше тази нощ от 1:15 до 2:50 часа, а утре (24 февруари) няма да работи от 1:05 до 3:35 часа.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ. От Министерството на отбраната преди дни потвърдиха за БНТ, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.

ОЩЕ: Военните самолети на САЩ на летище "Васил Левски": Официално обяснение

Припомняме, че самолетите на летище “Васил Левски” са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.Това се казва в съобщение на Министерството на отбраната по повод публикации в медиите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев "в момента на летището има 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Полети Ремонт затваряне Летище Васил Левски
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес