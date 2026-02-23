Временно затварят летище "Васил Левски"

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари. Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата. Аерогарата не работеше тази нощ от 1:15 до 2:50 часа, а утре (24 февруари) няма да работи от 1:05 до 3:35 часа.

От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ. От Министерството на отбраната преди дни потвърдиха за БНТ, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.

Според бившия зам.-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев "в момента на летището има 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници".