Стотици автобуси за София - стари, нови и "уникални" договори за без пари

Решенията за това какви автобуси да се вземат не се вземат от "Столичен автотранспорт", а от Столичният общински съвет (СОС) и Столична община. Това заяви Столиян Манолов, изпълнителен директор на дружеството. Той обясни, че преди две години било взето решение да се вземат над 60 автобуса, отделно имало и програма за вземане на 230 нови автобуса.

В края на януари подписахме 4 договора за над 110 автобуса (три договора за автобуси втора употреба и 1 за нови автобуси), но без осигурено финансиране. Сред тях има туристически и двуетажни автобуси, стана ясно от думите на Манолов. Той подчерта – само ако има пари, ще има доставки на автобуси. Ако до 3 месеца няма пари, всяка страна може да прекрати договора, а ако до 10 месеца няма пари, договорът се счита за прекратен.

След като БНТ два пъти попита кой дава предложенията за купуване на автобуси, Манолов отговори, че вероятно бил общински съветник или общински съветници. Попитан още дали са купени 18-годишни автобуси, директорът на "Столичен автотранспорт" отговори, че когато има пари, тогава ще се разбере какви точно рейсове ще дойдат, защото пазарът бил "динамичен". Договорите били с динамични условия – ако не може да се доставят автобуси, с които даден участник е кандидатствал по поръчката, можело да се доставят еквивалентни. Докладът за подмяна е да се сменят 30-годишни автобуси, има рейстове, които са произведени в началото на века и се движат по крайградските линии, продължи Манолов и каза, че сега нямало да има подмяна с 18-годишни автобуси, не било точно – публикували се снимки от производство 2008, но той бил видял и снимки на произведени през 2011-2012 година рейсове

Оставка не обмислям, спазвам законите – имам 25 години стаж зад гърба си в автотранспорта, уточни Манолов предвид искане от общинските съветници от ПП-ДБ и на кмета Васил Терзиевж да си ходи

"Столичен автотранспорт" изпитва хроничен недостиг на средства, но нямаме притеснения, че не можем да дадем заплати този месец, увери Манолов. Той каза и, че в дружеството работят 11 шофьори-узбеки. И се оплака, че над 20 години гаражите на рейстовете не са осъвременявани, започнали били мащабни ремонти.