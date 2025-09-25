Столичният автотранспорт да бъде даден на концесия: Предложение на "Синя София"

Столичният автотранспорт да бъде даден на концесия. Това предлагат общинските съветници от "Синя София" в доклад до Столичния общински съвет (СОС), който ще бъде разгледан днес, обяви Ивайло Йонков. "С доклада се предлага създаването на работна група, която да разработи ясни правила и условия за участие на частни компании в обслужването на част от автобусните линии в София. Това ще бъде стъпка към решаване на тежката криза в градския транспорт и по специално в автотранспорта", обясни Йонков.

Аргументите

По думите му до момента общината, с лявата си политика, изсипва милиони в "Столичен автотранспорт" и го поставя по пътя на "Топлофикация".

"Вече се говори за теглене на стотици милиони евро за закупуване на нови автобуси", каза Йонков. Той посочи, че има огромен интерес от частни инвеститори, готови със свои средства и на свой риск да закупят автобуси и да поемат обслужването на автобусните линии, при цени по-ниски от сегашните.

До момента предложението на "Синя София" е отхвърлено в комисиите по транспорт и в комисията по икономика в СОС. Без изненада против са гласували БСП, "Спаси София" и "Възраждане". "За изненада ГЕРБ също се включиха в този хор, въпреки че знаят, че в момента в София има частен оператор, който управлява 20% от линиите и то много успешно - редовно се изпълняват курсовете, няма липса на шофьори, дори по време на протестите в автотранспорта, само те работиха", каза Йонков.

Според него "съпротивата на социалистите и популистите в СОС за влизане на частни оператори и постоянното наливане на ефективни пари в системата е свързано с желанието да продължат да кадруват, да контролират обществените поръчки, да управляват транспортната система с поставени лица, избрани без конкурси".

Общинският съветник каза, че от 20 години слуша всеки, който дойде в Столичната община как ще оздрави автотранспорта. "Ако 20 години се блъскаме в една и съща стена и правим една и съща грешка, не е ли време да вземем смели решения и да видим какво се случва в големите европейски градове - Лондон, Париж, Берлин, Мадрид. В огромна част от Европа, автотранспорта се концесионирани и линиите са дадени на частни оператори", каза Йонков.