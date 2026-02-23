Сирни Заговезни в Костинброд-звън на чанове, аромат на баница и прошка от сърце

С много настроение, традиционни ритуали, кукери, народни танци и вкусни домашни ястия, в Община Костинброд бе отбелязан един от най-обичаните български празници – Сирни Заговезни. Събитието се проведе на 20 февруари 2026г. в НЧ “Св. св. Кирил и Методий-1890г.”, I-ви район, и събра десетки участници и гости, които заедно пресъздадоха духа на традицията.

Сирни Заговезни, известен още като Прошка, се отбелязва седем седмици преди Великден и поставя началото на Великия пост. На този ден по-младите искат прошка от по-възрастните с думите „Прости ми“, а отговорът е „Простено да ти е, Господ да прощава“. Традицията повелява вечерта да се събере цялото семейство около трапезата с млечни и яйчени ястия – баница, сирене, яйца, халва.

Кукерската група внесе особена магия в празника. Облечени в традиционни костюми с маски и тежки чанове, кукерите изпълниха ритуал за прогонване на злите сили и за наричане на здраве, берекет и плодородие. Със силния звън на чановете и енергичните си танци те символично „прочистиха“ пространството, а публиката ги аплодира бурно. Според народните вярвания шумът и страховитите маски гонят злото и носят ново начало.

Народното читалище в Първи район се изпълни с много настроение. Децата от танцов състав „Ритъмчета” пресъздадоха традиционния ритуал „Хамкане“ и поведоха весели хора, изпълвайки залата с празничен дух. Малки и големи се хванаха ръка за ръка, а ритъмът на българската народна музика обедини всички в едно голямо празнично хоро.

Последва Конкурс за най-вкусна баница и погача, в който жури оцени най-добрите домашно приготвени кулинарни изкушения.

Журито включваше:

Василена Ивкова и г-жа Анета Михалова – общински съветници;

Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“ в община Костинброд;

Анита Атанасова;

Мирослава Владимирова.

След внимателно разглеждане и дегустация, журито отличи най-добрите кулинарни произведения. Оценяването се извърши по критерии като вкус, визия, автентичност и оригиналност. Изборът не беше лесен, тъй като всяко изделие носеше своя уникален почерк и домашен уют. Най-добрите участници бяха отличени с подбрани тематични награди, осигурени от читалището.

Отличията бяха връчени тържествено от членовете на журито, които поздравиха всички за старанието и ентусиазма. Наградените получиха грамоти и предметни награди, свързани с българските традиции и кулинарията -символ на признание за техния труд и вдъхновение.

Сред гостите на събитието бяха още г-жа Василена Ивкова, г-жа Анита Михалова, инж. Красимир Дебеляшки, г-н Валентин Делчев и г-н Николай Йотов – общински съветници, г-жа Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“, служители на общинската администрация, родители и десетки граждани на община Костинброд.

Секретарят на читалището, г-жа Стойна Таскова, поздрави всички присъстващи, като подчерта значението на българските традиции и ролята на читалището като пазител на духовността и културното наследство. Тя благодари на участниците, на самодейците и на всички, които с труд и сърце съхраняват живи обичаите, и пожела здраве, сплотеност и повече поводи за радостни срещи.

В своето слово г-жа Таскова изрази искрената си благодарност и радост от това, че читалището вече разполага с нова озвучителна система, която ще допринесе за още по-качественото провеждане на културните събития и изяви. Тя отправи специални благодарности към Община Костинброд за оказаната подкрепа и съдействие.

☄️ Празникът завърши с общо хоро, песни и много добро настроение.

🙏🏻Сирни Заговезни ни напомня, че най-важното нещо между хората е прошката. В забързаното ежедневие често пропускаме да кажем „съжалявам“ или „прости ми“. Този ден ни дава възможност да изчистим сърцата си от обиди, да подадем ръка и да започнем начисто.

Защото прошката не е слабост-тя е сила. А когато я даваме от сърце, правим света около нас по-светъл и по-добър.