Съдът даде зелена светлина за 215-метровия небостъргач в София

Съдът е отменил заповедта на кмета на София Васил Терзиев, с която трябваше да се спре и преработи планът за 55-етажния небостъргач на бул. „Черни връх“. Това съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев в профила си във Facebook. “Това означава, че към момента остава в сила подробният устройствен план от 2017 г., който позволява изграждането на 215-метров небостъргач в кв. „Кръстова вада“.

Решението на Административен съд – София-град може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд.

Става дума за проект за кула с 55 етажа и височина 215 метра върху терен от около 6,7 декара. По одобрения през 2017 г. план е допустимо застрояване с разгъната площ около 91 650 кв.м. "Съдебната експертиза по делото посочва, че това надвишава повече от четири пъти показателите, които Общият устройствен план допуска за тази зона. Именно заради това общината направи опит да измени плана и да върне параметрите в допустимите граници", обяснява той.

И уточнява, че съдът не се произнася дали самият небостъргач е законосъобразен като параметри. "Решението е взето по процедурни причини – според съда заповедта за изменение не съдържа достатъчно конкретни указания какви точно нови ограничения трябва да се въведат и не е придружена с необходимата графична част. Затова тя е отменена, а общината е осъдена да заплати 281,21 евро съдебни разноски", пише Ставрев.

Проектът беше представен още през 2017 г. като най-високата сграда в София – с офиси, жилища, хотелска част и пет подземни нива с паркинги. Локацията е на бул. „Черни връх“ и „Тодор Каблешков“ – район, който и днес е сред най-натоварените в града. "Подобен мащаб означава сериозно допълнително натоварване на трафика, инфраструктурата и градската среда", аргументира се той.

"Казусът не е приключил. Предполагам екипът на кмета ще обжалва пред ВАС. Въпросът е принципен – дали в София може да се реализира 215-метрова кула при параметри, които надвишават допустимото за зоната в пъти, и как това ще се отрази на развитието на града в дългосрочен план", надява се Ставрев.

