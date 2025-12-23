В духа на празниците Самоков се изпълни с настроение

Войната в Украйна:

23 декември 2025, 21:09 часа 214 прочитания 0 коментара
В духа на предстоящите светли празници, площадът в Самоков се изпълни с настроение, усмивки и коледна магия по време на традиционния ученически коледен базар, който за поредна година обедини деца, учители, родители и гости на града. Със свои ръчно изработени изделия се включиха училища и социални услуги от цялата община, а базарът отново доказа, че Коледа е най-красива, когато е кауза – събраните средства ще бъдат използвани за благотворителни инициативи.

В рамките на събитието Община Самоков награди и победителите в конкурса за най-красива външна коледна украса, който се проведе за втора поредна година. В надпреварата участваха украсени площади на населени места, домове, търговски обекти, училища, детски градини и социални услуги, а отличените бяха избрани изцяло от публиката чрез най-много харесвания във Facebook страницата на общината. Така жителите на Самоков се превърнаха в жури и активно участваха в празничната инициатива.

Празничната атмосфера беше допълнена от богата музикална и танцова програма с участието на ученици, които превърнаха деня в истински коледен празник.

Ето и отличените във всяка категория:

  • 🎄 Най-добре украсен площад на село/кметство/читалище
  • 🥇 с. Маджаре
  • 🥈 с. Продановци
  • 🥉 с. Доспей
  • 🏠 Най-добре украсена еднофамилна къща
  • 🥇 Олга Ламбант – с. Долни Окол
  • 🥈 Радостина Ласкина – с. Клисура
  • 🥉 Красимира Теменджийска – с. Широки дол
  • 🏪 Най-добре украсена бизнес сграда или търговски обект
  • 🥇 Наделина Тущева – кафе, с. Продановци
  • 🥈 Бар-ресторант „Таргет“
  • 🥉 Bubble Dreams – Самоков
  • 🏫 Най-добре украсена детска градина, училище или социално предприятие
  • 🥇 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“
  • 🥈 ДГ „Самоково“
  • 🥉 ПТГ „Никола Йонков Вапцаров“

Антон Иванов
