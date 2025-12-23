В духа на празниците Самоков се изпълни с настроение

В духа на предстоящите светли празници, площадът в Самоков се изпълни с настроение, усмивки и коледна магия по време на традиционния ученически коледен базар, който за поредна година обедини деца, учители, родители и гости на града. Със свои ръчно изработени изделия се включиха училища и социални услуги от цялата община, а базарът отново доказа, че Коледа е най-красива, когато е кауза – събраните средства ще бъдат използвани за благотворителни инициативи.

В рамките на събитието Община Самоков награди и победителите в конкурса за най-красива външна коледна украса, който се проведе за втора поредна година. В надпреварата участваха украсени площади на населени места, домове, търговски обекти, училища, детски градини и социални услуги, а отличените бяха избрани изцяло от публиката чрез най-много харесвания във Facebook страницата на общината. Така жителите на Самоков се превърнаха в жури и активно участваха в празничната инициатива.

Празничната атмосфера беше допълнена от богата музикална и танцова програма с участието на ученици, които превърнаха деня в истински коледен празник.

Ето и отличените във всяка категория:

🎄 Най-добре украсен площад на село/кметство/читалище

🥇 с. Маджаре

🥈 с. Продановци

🥉 с. Доспей

🏠 Най-добре украсена еднофамилна къща

🥇 Олга Ламбант – с. Долни Окол

🥈 Радостина Ласкина – с. Клисура

🥉 Красимира Теменджийска – с. Широки дол

🏪 Най-добре украсена бизнес сграда или търговски обект

🥇 Наделина Тущева – кафе, с. Продановци

🥈 Бар-ресторант „Таргет“

🥉 Bubble Dreams – Самоков

🏫 Най-добре украсена детска градина, училище или социално предприятие

🥇 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“

🥈 ДГ „Самоково“

🥉 ПТГ „Никола Йонков Вапцаров“