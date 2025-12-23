В духа на празниците Самоков се изпълни с настроение

В духа на предстоящите светли празници, площадът в Самоков се изпълни с настроение, усмивки и коледна магия по време на традиционния ученически коледен базар, който за поредна година обедини деца, учители, родители и гости на града. Със свои ръчно изработени изделия се включиха училища и социални услуги от цялата община, а базарът отново доказа, че Коледа е най-красива, когато е кауза – събраните средства ще бъдат използвани за благотворителни инициативи.
В рамките на събитието Община Самоков награди и победителите в конкурса за най-красива външна коледна украса, който се проведе за втора поредна година. В надпреварата участваха украсени площади на населени места, домове, търговски обекти, училища, детски градини и социални услуги, а отличените бяха избрани изцяло от публиката чрез най-много харесвания във Facebook страницата на общината. Така жителите на Самоков се превърнаха в жури и активно участваха в празничната инициатива.
Празничната атмосфера беше допълнена от богата музикална и танцова програма с участието на ученици, които превърнаха деня в истински коледен празник.
Ето и отличените във всяка категория:
- 🎄 Най-добре украсен площад на село/кметство/читалище
- 🥇 с. Маджаре
- 🥈 с. Продановци
- 🥉 с. Доспей
- 🏠 Най-добре украсена еднофамилна къща
- 🥇 Олга Ламбант – с. Долни Окол
- 🥈 Радостина Ласкина – с. Клисура
- 🥉 Красимира Теменджийска – с. Широки дол
- 🏪 Най-добре украсена бизнес сграда или търговски обект
- 🥇 Наделина Тущева – кафе, с. Продановци
- 🥈 Бар-ресторант „Таргет“
- 🥉 Bubble Dreams – Самоков
- 🏫 Най-добре украсена детска градина, училище или социално предприятие
- 🥇 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“
- 🥈 ДГ „Самоково“
- 🥉 ПТГ „Никола Йонков Вапцаров“