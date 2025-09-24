Войната в Украйна:

24 септември 2025, 13:42 часа 449 прочитания 0 коментара
Предложение: Цените за синя и зелена зона в София скачат двойно

Столична община предлага промени в правилата за паркиране. Докладът е внесен от кмета на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров. Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града, като мащабното допитване има за цел да даде ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Основни изводи

Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.

Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в кв. „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.

В съществуващи зелени подзони - център, „Оборище“, „Иван Вазов“, „Лозенец“ и др., има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.

Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.

80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Предложения

Предлага се разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“ и „Изток“.

Предвижда се превръщането на част от зелените подзони в сини.

Сред предложенията е и уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30 часа, включително в неделя за синята зона.

Хартиените талони може да бъдат премахнати, като ще се запазят ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.

Едно от най-важните предложения е за промяна на цените за платеното паркиране. Предлага се за паркиране в синя зона да се заплаща 4 лв./час, а за зелена зона – 2 лв./час.

Вносителите предлагат и ново разпределение на приходите от паркиране - част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, заяви кметът Васил Терзиев.

Виолета Иванова Отговорен редактор
