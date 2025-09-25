Войната в Украйна:

Смисълът от поскъпването на зоните за паркиране ще се види след година: Говори член на СОС

Поскъпването на зоните за платено паркиране е непопулярно решение, но някой трябва да го вземе, когато се налага и е разумно. Една от целите на доклада, с който се предлага актуализиране на цените, е повишаване на средствата, събирани от синя и зелена зона за паркиране. Около 90% от парите сега отиват за заплати на ЦГМ. След гласуване на решението 60% от събраните средства ще бъдат предназначени за пътна инфраструктура, включително и за осигуряване на места за паркиране. Това обясни пред БНР Димитър Петров, член на от Столичния общински съвет (СОС) от ПП-ДБ.

"Прогнозираме от около 60 млн. лв. да бъдат разпределяни за инвестиции в софийските улици и подобрения на градския транспорт, включително и към районните администрации за спешни подобрения по преценка на съответните кметове. Ако докладът бъде гласуван и от 1 януари 2026 г. влезе в сила, скоро резултатът ще бъде видим", смята той.

"Всъщност сумите от временното паркиране - с SMS или талони. ще отиват към Столичната община за проекти, а от винетките, които също ще поскъпнат двойно – в районните общини", обясни общинският съветник.

Режимът за електрическите автомобили, които в София са около 15 000, остава същият.

