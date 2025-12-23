Коледен волейболен турнир в село до Елин Пелин

За поредна година в град Костандово се проведе Коледният турнир по волейбол, в който участие взеха и състезатели от Община Елин Пелин, благодарение на поканата и доброто партньорство с ВК „Rakitovo Volley“. Момичетата до 13 години се представиха отлично и със силна игра и постоянство до последната точка заслужено спечелиха първото място в турнира. В по-горните възрастови групи участието започна по-трудно, с известна липса на концентрация и точност, но срещите донесоха ценен състезателен опит.

Организацията на турнира и създадената атмосфера допринесоха за истински спортен празник. Благодарности към родителите и феновете за неизменната подкрепа, както и към домакините и участващите отбори за отличното провеждане на събитието.

Весели празници на всички!