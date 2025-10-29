Цяла линия на метрото в София няма да работи

Столичното метро няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември. Това съобщи "Метрополитен".

Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. "Владимир Вазов" и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя). През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт, уточняват от "Метрополитен".

