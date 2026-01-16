"Да те застигне кризата с боклука": Камион на чистотата отнесе бус в центъра на София (ВИДЕО)

Куриозен случай се разигра в центъра на София, където все още кризата с боклука не е настъпила и сметоизвозването е редовно. За съжаление, паркирал на тясна уличка микробус ще запомни днешния ден не с благодарност към камионите на чистотата, а с горко съжаление.

Във Фейсбук Теодор Славев, програмен директор на Българския институт за правни инициативи, публикува видео, на което се вижда как камион за боклук отнася като танк паркирал микробус. В тясната централна улица камионът няма достатъчно място, за да продължи, но шофьорът му без колебание решава все пак да настъпи газта, отнасяйки цялата лява част на микробуса, както и страничното му огледало.

"Just a regular morning in Sofia" (Просто една обикновена сутрин в София), пише Славев.

Появиха се обаче информации, че в своя защита собственикът на микробуса е обяснил, че е спукал гума и в момента на инцидента превозното средство е било вдигнато на крик.

Подкрепа за камиона за боклук

Коментарите в социалните мрежи категорично застават на страната на шофьора на сметоизвозващия камион.

"Докато не се направи това, че тези паркирали неправилно и пречещи на движението да са виновни, когато се наложи да ги избутат от пътя по този начин, било то камиони за отпадъци, линейка, трамвай, пожарна и прочие, няма да се научат. Защото ако сега му залепят глоба за неправилно паркиране + създаване на предпоставка за птп + закъсняване на камиона + щетите и ги плати от джоба си, другият път ще спре само на места, на които може и няма да пречи", пише възмутен гражданин.

Мнозина изразяват съжаление, че най-вероятно обаче отговорност ще бъде потърсена именно на шофьора на камиона.