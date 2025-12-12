"Пука ми": Терзиев пое отговорността за кризата с боклука в "Люлин"

Първите дни на декември в "Люлин" бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност. Това написа в профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев. Той добави, че в събота ще бъда на терен заедно с всички, които помагат за решаването на проблема. "Извинявам се на гражданите за тези дни на натрупване и за дискомфорта, който преживяхте. Разбирам го и ми пука", каза още градоначалникът.

ОЩЕ: "В трудните моменти ясно се вижда кой какъв е": Терзиев с остър коментар към кмета на "Люлин"

"Работим. Наваксваме. Нормализираме"

Терзиев обясни, че когато СПТО е трябвало спешно да бъде прехвърлена в Зона 3, за да гарантираме непрекъсваемост на услугата там, в "Люлин" имахме затруднения". "Но в момента, в който ситуацията излезе извън контрол, мобилизирахме всичко налично, техника, хора и доброволци, за да бъдат изчистени буквално планини от боклук".

И резултатите вече се виждат:

От вчера 10, 9 и 8 микрорайон са на регулярно, ежедневно извозване.

От днес 1, 2 и 90% от 3 също са на постоянен режим.

Днес акцията е в 4, 5, 6 и 7 микрорайон.

Той обеща всички кофи да бъдат напълно изчистени, а от събота и тези райони минават на регулярното обслужване.

ОЩЕ: "Ситуацията е бедствена": Кметът на "Люлин" за кризата с боклука

"За съботното събитие с доброволците планираме да остане единствено събирането на едрогабаритни отпадъци, маршрутите финализираме днес. Виждам и оценявам усилията на всички, които помагаха, служители, екипи на терен и доброволци, които не се огънаха. Това е силата на град, който отказва да стои безучастен. Работим. Наваксваме. Нормализираме. И ще продължим така, с честно говорене, с поемане на отговорност и със съвсем конкретни действия всеки ден", категоричен бе той.

Няма невъзможни неща, когато има желание, дисциплина и мобилизация. Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е... Публикувахте от Васил Терзиев в Петък, 12 декември 2025 г.