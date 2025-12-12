Ученици от Елин Пелин научиха повече за киберсигурността

В края на месец ноември МКБППМН проведе обучение по Киберсигурност, съвместно с Cyber360 Academy и Лев Инс. Целта на обучението е повишаване на информираността за видовете киберпрестъпления и защита на децата и младежите от онлайн заплахи, тормоз и изнудване. Като превенция срещу кибертормоз, онлайн измами и злоупотреби с лични данни, в обучението взеха участие 70 деца от 4 клас от НУ „Христо Ботев“ гр. Елин Пелин и над 200 ученика от 5-7 клас от СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин.

С прожекцията на кратък образователен филм „Киберпрестъпност“ на учениците се представиха достъпно реалните рискове онлайн – фалшиви профили, съмнителни игри, зловредни линкове, изнудване и източване на банкови карти.

Явор Колев - директор „Информационни технологии и киберсигурност” в ЛЕВ ИНС и Албена Игнатова споделиха реални казуси от практиката и обясниха на децата как да реагират при фалшиви профили и съмнителни посегателства в Интернет.