Спортен клуб по аеробика сътвори истински празник в Самоков

Възпитаниците на спортен клуб по аеробика „Самоков 1“ сътвориха истинска магия на сцената на Читалище-паметник *„Отец Паисий“. Момичетата представиха своите впечатляващи съчетания, които още веднъж показаха защо завоюват медали на първенствата, в които участват.

Десетки родители, приятели и гости изпълниха салона до краен предел, за да подкрепят младите ни състезатели и да се насладят на празничната програма на клуба.

Заместник-кметовете Венета Галева и Станимира Давидова и началник отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова уважиха събитието и отправиха своите поздравления към децата и треньорите за труда, успехите и отдадеността им.

По време на тържеството беше поставена благотворителна кутия, а събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на уреди и оборудване, които да подпомогнат подготовката на младите състезатели.

Заедно помагаме на децата да се развиват и да постигат нови спортни върхове!