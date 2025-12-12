Столична община отчете рекордни приходи от лихви през 2025 г.

Столичната община отчита 691 866.75 лв. допълнителни приходи от лихви по срочни депозити пез 2025 г., разкрити в търговски банки в страната. Приходът е резултат от нов подход в управлението на публичните финанси – активното използване на временно свободния паричен ресурс в интерес на гражданите.

Практиката беше въведена за първи път през 2025 г. след финансов анализ на движението на приходите и разходите в рамките на бюджетната година. Той показва, че в определени периоди общината разполага със средства, които не са необходими за текущи плащания и могат да бъдат използвани краткосрочно за генериране на допълнителен приход, без риск за бюджета и финансовата стабилност, обясниха от СО.

След решение на Столичния общински съвет от 26 юни 2025 г. общината депозира 150 млн. лв. – по 50 млн. лв. в три търговски банки. До края на септември това донесе около 312 000 лв. приходи от лихви.

Положителните резултати през летните месеци доведоха до второ решение на СОС, с което беше дадено съгласие за допълнително депозиране на средства до края на ноември. В резултат Столичната община инвестира още 200 млн. лв., разпределени в депозити по 50 млн. лв. в четири банки. Само за този период бяха реализирани още близо 380 000 лв., с което общият приход от лихви за годината надхвърли 690 000 лв.

Депозитите са краткосрочни и са реализирани при пълно спазване на принципите на сигурност, ликвидност и ефективност. Управлението на средствата не засяга текущите разходи, капиталовата програма или разплащанията към доставчици и партньори на общината, като е съобразено с тримесечното разпределение на бюджета.

При избора на банкови партньори Столичната община е отправила покани до седемте най-големи търговски банки в страната и избра тези, които са предложили най-добри лихвени условия и най-висока доходност при гарантирана сигурност на публичния ресурс.

Допълнителният финансов ресурс ще бъде използван в полза на софиянци – за подобряване на градската среда и качеството на публичните услуги. През 2026 г. общината планира да надгради тази практика и да реализира още по-високи приходи чрез активно и прозрачно управление на средствата на данъкоплатците.