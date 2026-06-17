Лято 2026 в Самоков - игри, приятелство и забавление

И това лято децата на Самоков ще имат възможност да учат, творят, спортуват и да се забавляват заедно! Община Самоков и нейните партньори са подготвили разнообразни летни програми за различни възрасти и интереси. Изберете най-подходящата или се включете във всички възможни инициативи!
📚 „Ваканция в библиотеката 2026“
За ученици от 1. до 6. клас
📅 22 юни – 14 август
🕙 10:00 – 12:00 ч.
📍 Детски отдел, филиал „Самоково“ и филиал „IV кв.“
📖 Книги, образователни игри, творчески занимания и много нови приятелства.
ℹ️ Информация и записване:
📞 0722/6 02 01
🌐 https://www.samokovlib.com
🌈 Лятна програма на Центъра за обществена подкрепа – Самоков
За деца от 6 до 10 години
📅 1 юли – 31 август
📍 ул. „Бузлуджа“ №2
🎨 Арт работилници, образователни игри, настолни игри, разходки и посещения на интересни места.
ℹ️ Записване:
🕗 Всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 ч.
📍 На място в Центъра до края на месец юни.
💙 „Синьо лято 2026“ на МКБППМН – Самоков
🚍 Екскурзии, музеи, занаятчийски работилници, спортни академии, изрезкова анимация, музикални занимания и още много изненади!
📍 Сборен пункт: паркингът на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“
ℹ️ Записване: от 15 юни 2026г.
ℹ️ Информация:
📞 0722/6 01 94
📱 0889 849 558
📱 0889 727 238