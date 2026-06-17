Самоков отново е на върха на българския баскетбол! Изключителен сезон за подрастващите състезателки на БК „Рилски спортист“, които затвърдиха позициите на клуба като водеща школа в женското направление на българския баскетбол.

Девойките до 16 години завоюваха шампионската титла и заслужено се окичиха със златните медали.

Национални шампионки станаха и момичетата до 13 години, демонстрирайки талант, характер и отлична подготовка.

Състезателките до 12 години достигнаха до финала и заслужено спечелиха сребърните медали и вицешампионската титла.

Днес и отборът на момичетата до 14 години доказа класата на самоковската школа, като триумфира с Купата на България в своята възрастова група.

Тези впечатляващи успехи са резултат от последователната работа, професионализма и отдадеността на треньорския щаб, ръководството на клуба и всички състезателки, които ежедневно защитават името на Самоков на националната сцена.

Поздравления за БК „Рилски спортист“! Расте достойно поколение баскетболистки, което уверено върви по пътя към големите успехи и бъдещето на женския отбор на клуба – един от най-силните и утвърдени в страната.

Гордеем се с вас!