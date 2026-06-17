Въпреки резила на Световното: Английски гигант иска вратаря на Португалия, има сериозна конкуренция

Португалия допусна голяма издънка в своя първи мач от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. “Мореплавателите“ не успяха да победят аутсайдера ДР Конго, като срещата завърши при равен резултат 1:1. Въпреки това грандът от Висшата лига Челси проявява сериозен интерес към португалския вратар Диого Коща. Новият мениджър на “сините“ Шаби Алонсо лично е поискал да има стража на Порто в състава си.

Челси иска Диого Коща

Португалия поведе рано в мача, но допусна изравняване в самия край на първото полувреме. Така успя да вземе само точка от ДР Конго в първия си мач на Мондиал 2026. Но вратарят на “мореплавателите“ предизвиква сериозен интерес. Челси го иска в състава си, като с него ще реши дългогодишните си проблеми под рамката на вратата. Титулярният страж на “сините“ Роберт Санчес е под постоянна критика, като дори изгуби мястото си от Филип Йоргенсен. Диого Коща впечатлява с 26 “сухи мрежи“ в 53 мача през миналия сезон и само 13 допуснати гола в 31 мача в португалското първенство.

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ПСЖ е големият съперник за подписа на Коща

Но според “Мирър“, Челси ще има стабилна конкуренция за подписа на Диого Коща. Манчестър Юнайтед имаха интерес към португалеца, но “червените дяволи“ намериха своя страж в лицето на Сене Ламенс. ПСЖ е големият съперник на Челси за подписа на Коща. Парижани също имаха проблеми на вратарския пост след раздялата с Джанлуиджи Донарума. Според информациите Порто ще иска 60 милиона евро за услугите на Диого Коща, като тази сума може да се повиши, ако той се представи на високо ниво на Световното първенство.

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