Фонд от 300 милиарда долара, край на войната в Ливан, отворен Ормузки проток: САЩ публикуваха текста на меморандума с Иран

В сряда Съединените щати публикуваха официалния текст на 14-точков меморандум за разбирателство с Техеран, в който се очертава дипломатическо споразумение, гарантиращо фонд за икономическо развитие на Иран в размер на 300 милиарда долара и налагащо незабавно прекратяване на военните операции в Ливан. Документът, озаглавен „Исламабадски меморандум за разбирателство“, беше оповестен публично от висш служител на американската администрация след натиск за публикуването му. Официалното подписване на споразумението е планирано за петък, което ще даде началото на 60-дневен срок за договаряне на финализирането на сделката.

Фонд от 300 милиарда долара и облекчаване на санкциите

Основният финансов компонент на меморандума ангажира Вашингтон и неговите регионални партньори с окончателен план за възстановяване на Иран. Текстът изрично гарантира най-малко 300 милиарда долара средства, насочени към икономическото развитие на Иран.

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За да се улесни това капиталово вливане, САЩ ще издадат всички необходими лицензи, освобождавания от отговорност и разрешения за съответните финансови транзакции. Механизмът за прилагане на пакета от 300 милиарда долара ще бъде финализиран в рамките на 60-дневния период на преговори.

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Предвижда се и незабавно финансово облекчение. Министерството на финансите на САЩ ще издаде разрешения за износ на ирански суров петрол и петролни продукти след подписването, като същевременно ще размрази ограничените ирански държавни активи.

Прекратяване на военните действия в Ливан

Освен финансовите мерки, споразумението диктува промяна в регионалните военни операции.

Първата точка от меморандума декларира незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, като по-специално се посочва Ливан. Както Вашингтон, така и Техеран, заедно със съответните си регионални съюзници, се съгласяват да се въздържат от заплахи или употреба на сила един срещу друг.

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Текстът изрично постановява запазването на териториалната цялост и суверенитета на Ливан. Тази разпоредба спира текущите бойни операции в ливанския театър на военните действия, макар че не е ясно дали това се отнася само за операциите на САЩ или означава и края на израелските операции. Предстоящото споразумение официално ще потвърди окончателното прекратяване на войната на тези фронтове.

Ядрен надзор и регионален достъп

В замяна на облекчаване на санкциите и фонд от 300 милиарда долара, Техеран потвърди, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия. Иран се съгласи да разреди натрупания си обогатен материал на място под прякото наблюдение на Международната агенция за атомна енергия.

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Споразумението разглежда и непосредствените проблеми, свързани с морската сигурност. Иран ще осигури безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток безплатно за период от 60 дни.

Обратно, САЩ ще започнат да премахват морската си блокада веднага след подписването на меморандума, като пълното ѝ прекратяване е планирано в рамките на 30 дни. Вашингтон също така се ангажира да изтегли силите си от близостта на Иран в рамките на 30 дни след подписването на окончателното споразумение.

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Окончателното всеобхватно споразумение в крайна сметка ще изисква одобрение чрез обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.