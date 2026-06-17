Терзиев обяви важна стъпка за чистотата в шест столични района

Вчера излязоха решенията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), които ни позволяват предварително изпълнение на новите договори за чистота в Зона 3 - "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", както и Зона 4 - "Сердика", "Надежда" и "Илинден". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичната община, в който участва и зам.-кметът в направление "Околна среда" Николай Неделков.

Според кмета това е поредната крачка за трайното решаване на проблемите със сметопочистването и сметоизвозването в София.

ОЩЕ: "Буря в чаша вода": Неделков отхвърли прогнозите за нова криза с боклука

Има тридневен срок, в който решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Ако има обжалване пред ВАС, "сагата продължава", обясниха от общината.

Градоначалникът бе категоричен, че се прави всичко възможно, за да се сключат договори за около 300 млна. евро и да се спестят 250 млн. евро на града. "С тези средства ще постигнем и другите неща, които сме заложили, като например да се разминават договорите във времето, за да не изтичат по едно и също време на 18 от 24 района", обясни Терзиев.

Той посочи, че ще направят така, че да има общински капацитет, който да може да поеме, ако има проблемни зони или нещо, което трябва да бъде отстранено в няколко от районите, както и да има широк кръг от фирми, изпълняващи тази дейност.