Радар за икономика: Най-важните новини на 17 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 17 юни 2026 г.

Напредък: България се изравни с Гърция на последното място по БВП на човек в ЕС

България и Гърция са страните с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в Европейския съюз през 2025 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес. Според изчисленията БВП на човек от населението в България е бил с 32 на сто под средното равнище за ЕС, което поставя страната ни на последно място, заедно с Гърция. Напредък: България се изравни с Гърция на последното място по БВП на човек в ЕС

България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

България е отчела годишна инфлация от 6,3 на сто през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), показват ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и най-високо ниво в еврозоната, а в Европейския съюз България е на второ място , като по-висока инфлация отчита единствено Румъния - 9,7 на сто. Още: България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

Въпреки спада на световните пазари: "Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

"Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това става ясно от заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Искането на "Булгаргаз" идва въпреки факта, че европейските фючърси на природния газ се понижиха значително след обявяването на споразумението между САШ и Иран. Въпреки спада на световните пазари: "Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

След новина за Иран: Нова промяна в цената на петрола

Цената на петрола продължи да се понижава, след като на пазарите се засилиха очакванията, че иранският петрол скоро може да се върне на световните пазари в резултат на подготвяното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс. Това намали инфлационния натиск и предизвика спад в доходността по държавните облигации, докато инвеститорите очакват първото заседание на Фед под ръководството на новия председател Кевин Уорш. След новина за Иран: Нова промяна в цената на петрола

МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

Последиците от войната в Близкия изток продължават да оказват силно влияние върху световните пазари на петрол, а значително възстановяване се очаква едва през 2027 г. Това прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в най-новия си месечен доклад. Според новите оценки потреблението ще намалее с 1,1 милиона барела дневно, което е почти три пъти по-голям спад спрямо прогнозата от предходния месец.

Още: МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол