Спорт:

Радар за икономика: Най-важните новини на 17 юни 2026 г.

17 юни 2026, 23:00 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Радар за икономика: Най-важните новини на 17 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 17 юни 2026 г.

Напредък: България се изравни с Гърция на последното място по БВП на човек в ЕС

България и Гърция са страните с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в Европейския съюз през 2025 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес. Според изчисленията БВП на човек от населението в България е бил с 32 на сто под средното равнище за ЕС, което поставя страната ни на последно място, заедно с Гърция. Напредък: България се изравни с Гърция на последното място по БВП на човек в ЕС

България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

България е отчела годишна инфлация от 6,3 на сто през май 2026 г., измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), показват ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и най-високо ниво в еврозоната, а в Европейския съюз България е на второ място , като по-висока инфлация отчита единствено Румъния - 9,7 на сто. Още: България продължава да е страната с най-висока инфлация в еврозоната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въпреки спада на световните пазари: "Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

"Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това става ясно от заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Искането на "Булгаргаз" идва въпреки факта, че европейските фючърси на природния газ се понижиха значително след обявяването на споразумението между САШ и Иран. Въпреки спада на световните пазари: "Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ

След новина за Иран: Нова промяна в цената на петрола

Цената на петрола продължи да се понижава, след като на пазарите се засилиха очакванията, че иранският петрол скоро може да се върне на световните пазари в резултат на подготвяното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс. Това намали инфлационния натиск и предизвика спад в доходността по държавните облигации, докато инвеститорите очакват първото заседание на Фед под ръководството на новия председател Кевин Уорш. След новина за Иран: Нова промяна в цената на петрола

МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

Последиците от войната в Близкия изток продължават да оказват силно влияние върху световните пазари на петрол, а значително възстановяване се очаква едва през 2027 г. Това прогнозира Международната агенция за енергията (МАЕ) в най-новия си месечен доклад. Според новите оценки потреблението ще намалее с 1,1 милиона барела дневно, което е почти три пъти по-голям спад спрямо прогнозата от предходния месец. 

Още: МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Инфлация БВП петрол цена на газа
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес