Стартира реконструкцията на водопроводната мрежа на Елин Пелин

Направихме първата копка на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на град Елин Пелин – Етап 1“, с който поставяме началото на дългоочакваното обновяване на водопроводната инфраструктура на града.

Вътрешната водопроводна мрежа на град Елин Пелин е изградена преди повече от 60 години. През годините нейната амортизация доведе до чести аварии, значителни загуби на вода, влошаване на качеството на водоснабдяването и необходимост от непрекъснати ремонтни дейности.

Първият етап на проекта предвижда подмяната на над 13 километра водопроводна мрежа, реконструкция на сградните водопроводни отклонения, подмяна на повече от 60 пожарни хидранта и зониране на системата. Това ще позволи при възникване на авария да бъдат засегнати само отделни участъци от мрежата, без да се прекъсва водоподаването в големи части от града.

В стремеж проектът да бъде реализиран при възможно най-добри условия за общината, екипът на Община Елин Пелин, ръководен от кмета, предприе необходимите действия за подготовката и организацията на неговото изпълнение. В тази връзка беше изготвена количествено-стойностна сметка и представена оферта за изпълнение на строително-монтажните дейности. След сравнение на постъпилите предложения бе избрана най-изгодната оферта, поради което строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от общинското ВиК дружество - Елин Пелин.

През последните години Община Елин Пелин последователно инвестира в подобряването на ВиК инфраструктурата. До момента на територията на общината са подменени над 50 километра водопроводна мрежа, а настоящият проект е поредната важна стъпка към по-надеждно, по-качествено и по-ефективно водоснабдяване.

Предстоящите строително-монтажни дейности неизбежно ще създадат временни затруднения за живеещите в отделни райони на града. Възможни са ограничения в движението и краткотрайни прекъсвания на водоподаването, за което предварително молим жителите за разбиране и търпение.

Продължаваме да работим последователно за модернизирането на инфраструктурата и подобряването на условията за живот в Община Елин Пелин.