"Имаме стари сметки за уреждане": Ирландци се заканиха на ЦСКА на старта на Лига Европа

След две години отсъствие българският гранд ЦСКА се завръща на европейската сцена. "Армейците" успяха да се класират за предварителната фаза на Лига Европа, след като триумфираха в турнира за Купата на България през миналия сезон. Те вече научиха и съперника си в първият квалификационен кръг от надпреварата. Столичният тим ще се изправи срещу Дери Сети от Република Ирландия. Първата среща е насрочена за 9 юли и ще се играе в София, а реваншът в Дери е седмица по-късно, на 16 юли.

Дери Сити иска реванш от ЦСКА

След като изтеглиха ЦСКА, от Дери Сети посветиха обширен материал на съперничеството им с българските отбори. Всъщност двата тима вече са играли един срещу друг през 2009 година. Тогава "армейците" постигнаха победа с 1:0 в първия мач, а реваншът в Ирландия завърши 1:1. Сблъсъкът тогава бе част от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Сега ирландският тим ще се опита да се реваншира за загубата както от ЦСКА, така и от Локомотив София през 1995 година също с 1:2.

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Ето какво написаха от Дери Сити:

"Жребият е направен, паспортите се изтриват от праха и Дери Сити се завръща в Източна Европа. Отборът ни се изправя срещу българската тежка категория ЦСКА София в първия квалификационен кръг на Лига Европа през юли. В богатата си европейска история Дери Сити се е изправял срещу български съперник два пъти - все срещу отбори от столицата София. И забележително е, че и двата пъти мачът е завършил с мъчителни загуби с общ резултат 1:2. Сега, 17 години след като за последно се пресякохме с ЦСКА, имаме златна възможност да пренапишем сценария и да уредим някои стари сметки. Ето един поглед назад към предишните ни сблъсъци с български клубове и защо мачовете от това лято носят дълбоко усещане за недовършена работа", написаха в официалния сайт на Дери Сити.

Ако ЦСКА успее да отстрани Дери, то вече знае и потенциалния си съперник във втория предварителен кръг. "Червените" ще се изправят срещу победителя от двойката Карабах/Вестри. Столичани трябва да са доволни от жребия, тъй като се разминаха с много по-сериозни съперници. Сред тях бяха чешкият Виктория Пилзен, датският Мидтиланд, белгийският Андерлехт, както и победителят от двойката Войводина Нови Сад/Ференцварош.

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