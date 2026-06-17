Хиляди софиянци остават без топла вода

Три столични квартали ще останат без топла вода заради ремонти. От 22 юни до 26 юни топла вода няма да има в кв. "Захарна фабрика", съобщиха от "Топлофикация София". Причината за това е изпълнението на ремонтна програма на дружеството. От 6 до 8 юли спира топлата вода в целия квартал "Свобода".

От 13 юли до 17 юли без топлоподаване ще е ж.к. "Надежда" 3 - бл. 301-319, 333-335, траф. до бл. 311, ул. "Хр. Силянов" № 91, ул. "Кумановски бой" № 47 и № 59, "Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90.

Целият квартал "Обеля" 1 ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а "Обеля" 2 - от 27 до 31 юли.

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"През летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа, диагностика на съоръжения и подмяна на амортизирана арматура. Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г.", отбелязват от дружеството.

За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топлоподаването към част от клиентите на дружеството и в други квартали на столицата, поясняват от компанията.