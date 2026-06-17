"Препъникамъкът", който спира мегасблъсъка между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри

През последните месеци все по-често се говори за боксов мегасблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа. Двете британски легенди на бокса в тежка категория отдавна коментират двубой помежду им, като искаха да изнесат мача си пред родната публика. Но тъй като редица промоутъри настояват най-големият мач в бокса да се проведе на места като Саудитска Арабия, изборът на мястото се оказа препъникамък за финализирането на договорите. Така двубоят остава непотвърден.

"Битката на Британия" май ще подмине Острова

Сега медиите сочат, че мястото е потвърдено, благодарение на вероятните нови представители на Тайсън Фюри. Макар че дългоочакваният мач беше почти потвърден след завръщането на Фюри на ринга и незабавната му провокация към Джошуа, преговорите по договора продължаваха да зациклят. Досега изглеждаше сигурно, че "Битката за Британия" ще се състои на обща родна земя, особено като се има предвид, че договорът от страна на Джошуа го посочваше изрично. Но след като Фюри вече е на път да се присъедини към "Зуфа" - новата агенция, създадена от Дана Уайт, според последните информации мачът ще се състои в Лас Вегас.

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Според The Athletic, Лас Вегас се очертава като фаворит за домакин на мача, като се разглеждат и други американски градове. Това става след като Тайсън Фюри направи изненадващо появяване в Белия дом по-рано тази седмица. Все още се очаква мачът да се състои през ноември, въпреки че все по-вероятно става отлагането му за декември. Иначе и двамата боксьори ще проведат загрявка, преди да излязат заедно на ринга, като Фюри подклажда слуховете за мач с албанеца Нелсън Хиса, след като заяви, че "малкият дебел мързеливец" Анди Руис-младши (най-известен с това, че сложи край на победената серия на Ей Джей) е отказал възможността да се бие с него.

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