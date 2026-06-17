Зрелище и брутални битки разтърсиха Костинброд на “Луда Надпревара-2026”

“Луда Надпревара” е автомобилно зрелищно шоу със собственоръчно направени автомобили, в което целта е да останеш последният на ход. Събитието се провежда под мотото „Спри агресията по пътищата, стани един от нас“ и дава възможност на любителите на адреналина да покажат своите умения в контролирана и безопасна среда.

На 13 юни 2026 г. град Костинброд отново се превърна в арена на зрелищни автомобилни битки, каскади и незабравими емоции. Въпреки променливото време и смяната на датите, автогладиаторите се впуснаха в безкомпромисни сблъсъци, а зрителите се наслаждаваха на шоуто.

Пушек, рев на двигатели, зрелищни удари и впечатляващи каскади белязаха тазгодишното издание на “Луда Надпревара”. Участниците се раздадоха до последните здрави ламарини, демонстрирайки смелост, майсторско шофиране и борбен дух.

Благодарение на отличната организация и съдействието на Община Костинброд, служителите на общинския Инспекторат и РУ – Костинброд, беше осигурен ред и спокойствие за всички присъстващи. Големият паркинг и добрата организация на движението допринесоха за безпроблемното протичане на събитието.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът г-н Александър Ненов, общинският съветник г-н Мариян Младенов, представители на РУ – Костинброд, служители на общинската администрация и Общински инспекторат – Костинброд, както и гости на община Костинброд.

Очакваме ви и утре, 14 юни, на втория ден от “Луда надпревара -2026”!