Един от най-силните тенисисти в света окончателно отпадна от сметките за Уимбълдън

Един от най-силните тенисисти в световния тенис - Лоренцо Музети, се оттегли от Уимбълдън, тъй като все още се възстановява от контузията в бедрото. Поради същата причина бившият номер 5 в света пропусна и Ролан Гарос. Музети, който достигна полуфиналите на Уимбълдън през 2024 г., не е играл, откакто загуби от Каспер Рууд в четвъртия кръг на Мастърса в Рим в средата на май.

След Ролан Гарос: Лоренцо Музети ще пропусне и Уимбълдън

"Искам да ви информирам за възстановяването ми от контузията, която претърпях в Рим: рехабилитацията протича много добре, а медицинските резултати са обнадеждаващи", написа 24-годишният Музети в Instagram. "За съжаление, тъй като все още не съм успял да започна пълноценна тренировъчна програма и след внимателна оценка, стигнахме до трудното заключение, че няма да мога да участвам на Уимбълдън тази година."

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"Това не е лесно решение, но е правилното", завърши Музети, който е стигал и 1/2-финал на Ролан Гарос през 2025, както и четвъртфинал на US Open 2025 и Australian Open 2026. Лоренцо Музети е и сред малцината в световния тенис елит, който играе бекхенд с една ръка. Той бе близо до големия пробив в Мейджър турнирите през 2024, когато стигна полуфинал, но там отстъпи на рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович.

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