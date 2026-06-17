Над 750 състезатели участваха в юбилейното 50-о издание на Купа „Самоков“ и Купа „България“ по ориентиране. Община Самоков бе домакин на юбилейното 50-о издание на Купа „Самоков“ и Купа „България“ по ориентиране. В продължение на три състезателни дни в района на с. Райово, както и на територията на общината, над 750 състезатели от цялата страна премериха сили в едно от най-престижните събития в календара на българското ориентиране.

Организатори на проявата бяха Българската федерация по ориентиране и СКО „Сивен“ с председател Венцислав Венев, със съдействието на Община Самоков. В подготовката и провеждането на състезанията активно участие взе и Красимир Данаилов, председател на организацията по ориентиране.

В надпреварата се включиха състезатели от всички възрастови групи-от деца до 10 години до ветерани над 85 години, както и елитните категории при мъжете и жените.

Празничната атмосфера беше допълнена от богата културна програма. В съботния ден участие взеха Женска певческа група „Райски гласове“ към НЧ „Христо Ботев – 1926“ – с. Райово и танцовият състав към НЧ „Възраждане 2016“ – с. Продановци. В неделя талантливите деца от НЧ „Младост“ зарадваха участници и гости със своите музикални изпълнения.

В заключителната церемония по награждаването се включи кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, който връчи медали, плакети и предметни награди, осигурени от спонсорите на състезанието, на отличените състезатели във всички възрастови групи. Той поздрави участниците и организаторите за успешното провеждане на юбилейното издание и благодари за усилията, с които превръщат състезанието в един от най-значимите форуми по ориентиране в България.

В съботния ден началникът на отдел ,,Култура, образование, спорт и младежки дейности” Даниела Трохарова награди етапните победители в отделните дисциплини.

Юбилейното 50-о издание на Купа „Самоков“ и Купа „България“ затвърди позицията на общината като утвърден домакин на национални спортни прояви и показа отличните условия, които Самоков предлага за развитието на спорта, активния начин на живот и спортния туризъм.