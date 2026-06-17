Ремонт за милиони, сигурност за грошове. Моментът на сблъсъка на трамваите на бул. "Ал. Стамболийски" (ВИДЕО)

Камера на автомобил е запечатала момента на сблъсъка между двата трамвая, която се случи днес, 17 юни 2026 г. в София на бул. "Ал. Стамболийски". От кадрите се вижда, че мотрисата по номер 8 внезапно се отклонява вляво и се блъска, в идващия насреща, трамвай номер 10. Инцидентът се случва на метри от края на трасето, което бе ремонтирано повече от година. За щастие сблъсъкът не предизвиква падането на нито едно от превозните средства и не доведе до пострадали.

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Евтиното излиза скъпо

От "Спаси София" коментират случая с поговорката, че евтиното излиза скъпо. Инцидентът става на метри от крайната точка, на наскоро приключилия ремонт на бул. "Ал. Стамболийски". Стойността на ремонта бе 20 млн. евро за ремонт на Стамболийски, но не се смениха няколко стари стрелки на граничното му кръстовище с бул. "К. Величков", а от там минават няколко различни линии трамваи.

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Златен ремонт

Изчисления на Actualno.com показаха, че проектът е на стойност 19.8 млн. евро, като досега държавата изплатила 10.7 млн. евро за трасето от около 1.8 км. С допълнителните дейности обаче, които включват не само строителството, но и строителния надзор и другите дейности около проекта цената достига общо 23.45 млн. евро, на тази цена е споразумението за финансиране между общината и МРРБ. Това на практика означава, че за всеки метър от ремонта на бул. "Стамболийски" ще бъдат изплатени близо 13 000 евро!

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Работният инвестиционен проект за ремонта беше приет на експертен технически съвет в мандата на предходния кмет на София Йорданка Фандъкова, през ноември 2022 г. Самата обществена поръчка беше обявена още през пролетта на 2023 г.

Ролята на Терзиев

Изпълнител обаче бе избран чак в началото на септември 2024 г., вече при кмета Васил Терзиев. Договорът беше сключен на 24 януари 2025 г. Изпълнителят е "София - Стамболийски 2023" ДЗЗД, в което влизат "Галчев инженеринг", "Трансремонтстрой", "Геострой" и "Пауър смарт" на Любомир Христев и Любка Йосифова, която по информация на "Капитал" е майка на плевенския бизнесмен и лобист Красимир Георгиев (Красьо Черния).

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Освен солената цена, ремонтът беше широко критикуван и за голямото забавяне. Срокът за изпълнение беше 180 календарни дни, но той беше отлаган многократно и затова ремонтът трае вече повече от година.

Възстановяване на движението

Движението в ремонтирания участък бе възобновено на 18 май 2026 г. Заедно с него се видяха и някои недостатъци от извършената дейности. ОЩЕ: Трамваите по бул. "Ал. Стамболийски" са факт, недомислиците също (СНИМКИ)

Снимки: БГНЕС