Внимание, шофьори: Мият тунела в "Люлин" нощем

16 април 2026, 13:50 часа
Снимка: БГНЕС
Внимание, шофьори: Мият тунела в "Люлин" нощем

Мият тунела в "Люлин" на 17 и 18 април (петък и събота) , съобщиха от Столична община. Дейностите ще се проведат в нощните часове - в интервала от 00:30 до 4:30 часа, с цел минимално затруднение на трафика.

По време на извършване на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка, с изключение на автобусите от нощна линия Н1. 

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци.

Призовават се водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да шофират с повишено внимание.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Миене тунел Люлин
