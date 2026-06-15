Направо ги отвя: Трайчо Трайков спечели частичния местен вот в "Средец"

Трайчо Трайков е спечелил частните местни избори в неделя за кмет на столичния район "Средец", става ясно от официален "Фейсбук" пост на съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Това е станало с размах, тъй като по данни на Мирчев Трайков е спечелил изборите в "Средец" не просто още на първи тур, а с резултат 77.3%. Информацията за резултата се потвърждава и от БНТ, които се позовават на Общинската избирателна комисия. Кандидатите за кмет на района бяха общо шестима.

Опоненти на Трайков бяха Георги Недечев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица" и Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане".

Избирателна активност

С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район "Средец", съобщи председателят на Общинска избирателна комисия – Столична Полина Витанова, предаде БНТ.

Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Защо се наложиха изборите?

Трайчо Трайков беше кмет на района и преди месеци, но заради участието му в служебното правителство на Андрей Гюров, мандатът му беше прекратен и се стигна до частичен местне вот. ОЩЕ: Трайчо Трайков: Столична община „плаче“ за функционален анализ и пренареждане на процесите