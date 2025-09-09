Войната в Украйна:

Нов автомобил за Центъра за обществена подкрепа – Самоков! ЦОП – Самоков разполага с нов служебен автомобил, който ще се използва за обходи в селата и за навременна подкрепа на хората в нужда. „Този автомобил ни е изключително необходим, за да бъдем по-близо до хората в населените места на общината“ – сподели управителят на центъра г-жа Цветелина Божичкова.

В ЦОП работят психолози, логопеди, педагози и други специалисти, които предоставят грижа, подкрепа и консултации. Центърът предлага и настаняване за хора в риск, жертви на домашно насилие и други нуждаещи се.

През тази година сградата на ЦОП бе ремонтирана, а с новия автомобил екипът ще бъде още по-ефективен в своята мисия – да помага на хората.

