Напуснал "Продължаваме промяната" става заместник-кмет на София

Напусналият "Продължаваме промяната" Георги Клисурски става заместник-кмет на София и ще отговаря за ресор "Финанси и здравеопазване", научихме от свои източници. Клисурски беше зам.-министър на финансите в кабинета "Денков" и съветник на вицепремиера по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев по време на кабинета "Петков". От август 2022 г. до март 2023 г. бе председател на Съвета на директорите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД. Обяви, че напуска партията през юни 2025 година и че е "разочарован и омерзен" от нея.

Други двама експерти също ще заемат заместник-кметски постове - Стефан Дъров поема "Правен и административен контрол", а Никола Лютов - "Обществено строителство". Очаква се назначенията да бъдат обявени официално на 10 септември, предава 24 часа.

