Путин в Сочи по време на украинската атака тази нощ (СНИМКИ)

Руският диктатор Владимир Путин по всяка вероятност се е намирал в Сочи, когато преди зазоряване градът бе атакуван от украински дронове. Според телеграм канали през нощта на три пъти са били задействани сирените за въздушна тревога в Сочи, а летището в града е било затворено. Според руското военно министерство, 2 безпилотни летателни апарата са били свалени над Краснодарския край, а 15 други над Черно море.

По време на атаката Путин може би е бил именно в Сочи, тъй като предния ден точно оттам той бе взел участие в срещата на БРИКС чрез видеовръзка, което личи от сайта на Кремъл, където са публикувани следните две снимки.

А според Flightradar24, няколко часа преди това в Сочи е пристигнал правителственият самолет Ил-96-300ПУ на летателен отряд "Россия" с борден номер RA-96024, пише "Кримски вятър". Именно с този самолет Путин летя до Анкъридж в Аляска, за да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Според Flightradar24, президентският самолет тази сутрин все още е бил в Сочи.

Владимир Путин участва в срещата на БРИКС от Сочи. Снимки: kremlin.ru

В Сочи се намира резиденцията на Путин "Бочаров ручей", която той използваше редовно преди пълномащабната война. Но откакто украинските дронове започнаха да атакуват Сочи, диктаторът задълго бе преустановил пътуванията си до града.

