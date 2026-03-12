Любопитно:

12 март 2026, 13:58 часа
Искат 200 евро увеличение на заплатите в градския транспорт

След изборите от КТ "Подкрепа" ще искаме с 200 евро увеличение на заплатите на всички служители в столичния градски транспорт. Това обяви общинският съветник от групата на "БСП за България" в СОС Иван Кирилов. Той съобщи и че като председател на Федерацията на транспортните работници (ФТР) към синдиката е участвал днес в срещата при премиера Андрей Гюров за 5% увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни.

По дъмите му срещата била "предизборна пародийна договорка между кмета на София, служебното правителство на ПП-ДБ и КНСБ". "Предстои предизборната кампания, а служебното правителство решава точно в този момент да отпусне някакви средства, чрез договорка с единия от синдикатите, който да прави псевдопротести, за да има някакво основание и да канят синдикатите в последния момент на среща при премиера", каза Кирилов. И добави, че "очевидно тази договорка се е случила някъде другаде, но не е и на масата за преговори".

Общинският съветник заяви, че никой от работниците в градския транспорт не смята за достатъчно увеличение на заплатите с 5%, което е 50-60 евро. "Напротив, всички са бесни и недоволни", заяви синдикалистът.

Той беше категоричен, че "нещата няма да се случат по този начин, след предизборната кампания ще има яка битка". "Няма да унижават хората с 50-60 евро, след изборите ще има протести, но за повече пари", заяви Кирилов.

"Животът става по-скъп, инфлацията нараства и е необходимо заплатите на работниците, не само на транспортните, да нарастват, за да може с парите, които получават, да имат нормална покупателна способност", подчерта общинският съветник. Според него необходимите средства за увеличение на заплатите с 200 евро могат да се вземат от държавния бюджет, от общинския бюджет, както и от приходите на градския транспорт.

Виолета Иванова
